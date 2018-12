Flamengo in pressing su Gabigol, l’Inter ha chiesto in cambio…

Il Flamengo vuole Gabigol

I rossoneri del Flamengo sono molto interessati a Gabigol, Globo Esporte titola “Ossessione Gabriel Barbosa”, tanto è elevata l’attrazione per l’attaccante.

Leggi anche: Collezione Nike Inter, da gennaio i nerazzurri cambiano look (FOTO)

Come riportato dalla testata brasiliana, “Il club italiano ha fissato un prezzo troppo elevato per il mercato brasiliano. Volevano l’attaccante Lincoln e altri 10 milioni di euro, oppure 25 milioni cash. Un nuovo prestito, secondo il i rossoneri, era l’ultima opzione del team di Milano, che sogna ancora di recuperare l’investimento fatto.”

Come specificato ieri da Piero Ausilio, Gabriel Barbosa, almeno per i prossimi 6 mesi non farà parte del progetto tecnico dell’Inter: “Con lui abbiamo già parlato, rientrerà dal prestito e gli abbiamo fatto sapere che per i prossimi 6 mesi non ci sarà spazio per lui, lo abbiamo detto molto onestamente. Siamo molto contenti del lavoro da lui svolto in Brasile, ci saranno squadre interessate a lui”.

Fonte: Globo Esporte