Chievo-Inter, probabili formazioni: a sorpresa chi non ti aspetti

Chievo-Inter, probabili formazioni con sorpresa

chievo-Inter non sarà una partita facile per i nerazzurri. Visto l’ottimo momento dei clivensi, rigenerati dalla cura Di Carlo, la gara si annuncia incerta, anche se la cifra tecnica delle due squadre è nettamente sbilanciata a favore della squadra di Spalletti. I nerazzurri vengono dal successo interno contro l’Udinese. Vincere al “Bentegodi” sarebbe un toccasana per affrontare con la necessaria tranquillità il Napoli nel giorno di Santo Stefano.

Qui Chievo

Con tutta probabilità, Di Carlo si affiderà alla difesa a tre, che contro la Spal ha permesso di non subire gol. Dovrebbero quindi giocare Bani, Rossettini e Barba. Il centrocampo potrebbe essere così composto: Léris e Jaroszynski dovrebbero agire da esterni, forse Rigoni si prenderà il posto in regia, con Hetemaj e Giaccherini a completare il reparto. In attacco ci sarà il redivivo Pellissier affiancato dall’ex Meggiorini.

Qui Inter

Con Asamoah squalificato e Miranda costretto ai box da un infortunio, Spalletti potrebbe schierare sull’out di sinistra D’Ambrosio. Difficile un impiego di Dalbert dall’inizio. Vrsaljko, invece, occuperà la corsia di destra. Centrali, senza dubbio alcuno, Skriniar e De Vrij. Si rivede Vecino, che va ad affiancare Brozovic, per ricomporre quella che, forse, è la miglior coppia di centrocampisti in rosa. Senza stravolgere le gerarchie, Politano e Perisic dovrebbero essere gli esterni d’attacco. Il buon momento di Joao Mario potrebbe, infine, privare Nainggolan di una maglia da titolare. E questo è davvero un paradosso, considerato che fino a qualche mese fa il portoghese era fuori orbita e il belga il salvatore della patria. Tuttavia, il Ninja viene da un periodo non fortunato, per cui la sua esclusione si spiegherebbe con la logica. Ad ogni modo, fa un certo effetto vedere il ballottaggio tra i due. Icardi, com’è naturale, sarà il terminale offensivo.

Chievo-Inter, probabili formazioni:

Chievo (3-5-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Léris, Hetemaj, Rigoni, Giaccherini, Jaroszynski; Pellissier, Meggiorini. A disposizione: Semper, Tanasijevic, Cesar, Depaoli, Tomovic, Kiyine, Burruchaga, Obi, Birsa, Stepinski, Djordjevic. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Inter (4-3-1-2): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Nainggolan, Borja Valero, Lautaro Martinez, Keita, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti.