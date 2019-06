Wanda Nara torna a Milano. Novità su Icardi?

Wanda Nara fa ritorno a Milano. Questa la notizia appresa dai tifosi interisti sui social, che si interrogano sul futuro di Mauro Icardi.



L'agente e moglie dell'attaccante ha diffuso un post sul noto social network Instagram, dove comunica di essere in viaggio verso il capoluogo lombardo.



Il mistero si infittisce dato che il numero nove della Beneamata è al centro di diversi rumours di mercato, come ad esempio l'interesse della Juventus.



Il giocatore ha dichiarato più volte di voler restare ad Appiano Gentile in vista della prossima stagione, ma le voci continuano a diffondersi con la sua donna/agente che adesso ha momentaneamente lasciato la famiglia in vacanza per discutere sul futuro del bomber argentino.