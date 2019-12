Vidal Inter, i nerazzurri optano per il prestito. Decisivo un incontro

Arturo Vidal continua ad essere nei radar nerazzurri: il centrocampista cileno è sulla lista della spesa di Marotta e Ausilio, con questi ultimi due che cercano la formula adatta per strappare il calciatore al Barcellona.



Secondo quanto riferito dall'account Twitter ufficiale di Nicolò Schira, i nerazzurri avrebbero deciso di optare per il prestito. Decisivo però prima di natale l'incontro tra l'entourage del giocatore e il club catalano.



L'Inter rimane alla finestra, con uno degli obiettivi primari richiesti da Conte sempre nel mirino del club targato Suning. La formula sarebbe già stata scelta, si attende il via libera dei blaugrana in vista del mercato.