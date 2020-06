Vecino Inter, futuro lontano dai nerazzurri: Tottenham pista concreta

Non solo mercato in entrata, il club nerazzurro sarebbe anche molto attivo sulle uscite. Dopo aver chiuso per la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain, la dirigenza nerazzurra avrebbe intenzione di piazzare gli altri esuberi presenti in rosa. Tra questi ci sarebbe anche Matias Vecino, che con il sempre più probabile ritorno di Radja Nainggolan rischierebbe di non rientrare più nel progetto di Antonio Conte.

L’uruguaiano ha molto mercato, specialmente all’estero, e starebbe valutando l’addio al termine della stagione. L’Inter intende ricavare dalla sua cessione una cifra superiore ai 20 milioni di euro e sarebbe in attesa di una proposta concreta. Sulle tracce del classe ’91 sarebbero diversi club, come Valencia, Everton e sopratutto il Tottenham. Come confermato anche dal giornalista Nicolò Ceccarini nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, il futuro del centrocampista potrebbe essere in Premier League e la squadra attualmente più interessata a lui sarebbe il Tottenham, allenato dal grande ex Josè Mourinho.