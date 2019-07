Ufficiale Inter, il difensore ceduto alla squadra di Serie C

Si è chiuso in queste ore l'accordo tra la società nerazzurra e la Pro Patria, squadra di Busto Arsizio militante in Serie C, per l'acquisto di Tommaso Brignoli.

Brignoli, difensore classe '99, aveva già militato lo scorso anno nella terza serie con le maglie di Monza e Rende. Il giovane calciatore sarà legato alla nuova squadra con un contratto triennale che terminerà il 30 Giugno 2022.