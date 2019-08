TS - Inter, casting centrocampista. Conte chiede solo un profilo

Antonio Conte vuole solo Vidal per il centrocampo: questa la notizia lanciata oggi da "TuttoSport" che attraverso le sue colonne sottolinea il desiderio del tecnico salentino di voler strappare il cileno ai blaugrana.



Vidal, ormai ai ferri corti con Valverde, sarebbe un nome gradito dalle parti di Porta Nuova dato il feeling tra l'ex allenatore della Juventus e il centrocampista esploso proprio a Torino.



Non solo: sempre stando alle indiscrezioni del quotidiano torinese il giocatore avrebbe già espresso la volontà di tornare in Italia, ma il congiunto Suning prende tempo dato che al momento la priorità sarebbe la cessione di alcuni esuberi quali ad esempio Joao Mario.