(TS) Conte ha convinto la società. A gennaio in arrivo tre giocatori

L'Inter da la caccia a tre rinforzi in vista del mercato di gennaio. Questo è quanto riporta Tuttosport.

Il primo reparto che dovrà essere rinforzato è l'attacco, con Giroud in cima alla lista delle preferenze. Il francese conosce Conte dopo l'esperienza al Chelsea. Tuttavia l'età (33 anni) non ne fa un colpo futuribile, ragione per la quale si valutano anche altri profili. In particolare piacciono Kouame del Genoa e Petagna.

A centrocampo l'obiettivo è Vidal, ma sarà necessario che il Barcellona lo faccia partire in prestito, ipotesi ad oggi difficile. per questo si tiene sempre un occhio su De Paul, che piace moltissimo. Sembra invece ormai definitivamente sfumato Matic.

Infine se dovesse servire un rinforzo sulle fasce Darmian è pronto a trasferirsi a Milano. Questo ovviamente per quanto riguarda l'out di destra. A sinistra, se Asamoah non dovesse essere reputato all'altezza, si seguono Kostic Emerson ed Alonso. Ma occhio all'evolversi della situazione relativa a Florenzi.