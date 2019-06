TMW - Inter, Conte dice no a un giocatore proposto

Secondo quanto riferito da "TMW" Yannick Ferreira Carrasco non rientrerebbe tra i profili graditi per la nuova Inter. Il giocatore era stato offerto al congiunto targato Suning, ma alla fine è stata decisiva la volontà di Conte.



No secco da parte del tecnico ex Juve e Chelsea, che lo ha bocciato chiedendo espressamente ai suoi dirigenti di puntare su altri profili per costruire una squadra sempre più competitiva.



Sempre stando alle indiscrezioni di mercato del portale, l'Arsenal sarebbe la squadra più interessata al centrocampista ex Monaco e Atletico Madrid, con il Dalian che però al momento fa muro. 25 milioni: questa la cifra chiesta dal club cinese.