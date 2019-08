SportMediaset - Inter, Sanchez è sempre più vicino

Mancherebbe davvero poco per vedere Alexis Sanchez con la maglia dell'Inter. Stando a quanto riferisce "SportMediaset", martedì dovrebbe arrivare il via libera del Manchester United per l'attaccante cileno.

Per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, i nerazzurri gli verseranno 5 milioni, mentre lo United 6. Sanchez rinuncerà così a 1 milione, e approderà a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni più bonus.