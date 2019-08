Sport Mediaset - Politano-Biraghi, previsto un incontro la prossima settimana

Politano-Biraghi, tutto ok per lo scambio. Questa la notizia lanciata oggi da Sport Mediaset, che sottolinea come sia ormai tutto definito per lo switch tra Inter e Fiorentina.

La prossima settimana, stando sempre alle ultime indiscrezioni, sarebbe previsto un incontro tra le due dirigenze dopo che è stato trovato l’accordo.

Nell’affare anche il cartellino di Dimarco, con i nerazzurri che accoglierebbero il laterale sinistro tanto desiderato da Conte per il 3-5-2.

La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, con l’attuale terzino gigliato che potrebbe finire anche in lista UEFA.