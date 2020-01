Spinazzola Politano, affare in chiusura: cambiano le carte in tavola

L'affare che porterà Leonardo Spinazzola all'Inter e Matteo Politano alla Roma è in chiusura in queste ore. Sono cambiati i termini del prestito del terzino ex giallorosso. L'Inter si è infatti tutelata con un prestito con obbligo di riscatto basato sulle presenze stagionali, si parla di circa 15/16, ancora tutto da definire.

Una trattativa che ha rischiato di saltare, proprio perchè i nerazzurri hanno cercato di cambiare le carte in tavola. Nonostante tutto lo scambio andrà in porto nelle prossime ore.