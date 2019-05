Sorpresa: a Milano vendono già la maglia di Chiesa

Il sito Calciomercato.com riporta una foto che desterà grande sorpresa nei tifosi nerazzurri e non solo. In qualche angolo di Milano sono già in vendita le maglie di Federico Chiesa, nerazzurre naturalmente, con tanto di numero 25. L'esterno viola potrebbe giocare domani a Firenze la sua ultima partita con la squadra gigliata cercando di dare il proprio contributo per evitare l'onta della serie B.

Che Chiesa sia uno degli obbiettivi principali di mercato di Beppe Marotta è ormai risaputo. Un giovane italiano con una certa esperienza internazionale già nel proprio bagaglio è la fotografia esatta del tipo di giocatore su cui punta il gruppo Suning. Ed una accelerata potrebbe venire dalle voci uscite in giornata secondo cui nei prossimi giorni la società viola potrebbe passare di mano. I Della Valle hanno sempre allontanato l'ipotesi di cedere Chiesa anche per non esasperare gli animi di una tifoseria già di per sè abbastanza irrequieta. La nuova proprietà dell'imprenditore americano Commisso invece potrebbe agire con le mani libere da qualsiasi condizionamento. Sull'esterno viola è forte anche l'interesse della Juventus, in un derby di mercato nel quale Marotta mira a fare uno sgambetto importante ai suoi ex colleghi bianconeri.