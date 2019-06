Sky Sport - in programma incontro Inter-Cagliari per Barella. Il punto

Nicolò Barella continua ad essere nei radar della dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riferito da "Sky Sport" ci sarebbe la prossima settimana un incontro tra i due club per discutere sul futuro del centrocampista italiano tanto voluto da Conte.



Il Cagliari, stando alle indiscrezioni, non avrebbe fretta di venderlo e vorrebbe tenerlo in Sardegna anche in vista della prossima stagione.



A raffreddare momentaneamente la trattativa sarebbe stata la prima offerta dell'Inter, ritenuta non proprio soddisfacente dal presidente Giulini.



Il club sardo vorrebbe almeno 50 milioni, una cifra che la dirigenza targata Suning intende spalmare con eventuali bonus e contropartite per addolcire l'accordo.



Nel frattempo si continua a lavorare per Lazaro, 17 milioni più 2 di bonus la prima offerta ma l'Hertha Berlino ne chiede almeno 20.