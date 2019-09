Sky Sport - Defilati tre club nella corsa al centravanti: il punto

Icardi-Inter: divorzio annunciato. Dopo la causa condotta dall'avvocato dell'argentino l'Inter starebbe cercando in tutti i modi di cedere l'ormai esubero di Appiano Gentile.



Secondo le indiscrezioni di "Sky Sport" tre club avrebbero rinunciato alla corsa per Maurito. I club in questione sarebbero Psg, Monaco e Atletico con la nuova destinazione che si dovrebbe conoscere soltanto alle 22 di domani sera, ovvero a fine mercato.



Per Icardi, qualora non si dovesse arrivare a una soluzione, si prospetterebbe un'annata da separato in casa.