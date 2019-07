(Sky) Mercato Inter, gli obiettivi: idee chiarissime del club

L'Inter vuole dare a Conte i giocatori richiesti dal tecnico. Si lavora per rinforzare il reparto offensivo, che al momento vede solo Lautaro e Politano.

Dopo la riunione di Nanchino, dove l'Inter è presente per la sfida di International Champions Cup contro la Juventus, le idee del club sono chiarissime.

In attacco gli obiettivi sono Lukaku e Dzeko. Nessun altro profilo seguito al momento, come spiegato dalla redazione di Sky Sport. La trattativa con la Roma non si sblocca, con i nerazzurri fermi a 12 milioni contro la richiesta dei giallorossi di 20. Sul fronte Lukaku, potrebbe esserci una nuova offerta nel tentativo di sbloccare definitivamente la trattativa.