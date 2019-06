Sky - Inter, Bastoni ed Eder per arrivare a Barella: la situazione

Per battere la concorrenza del PSG per Barella, mezzala del Cagliari e da più di un anno obiettivo dei nerazzurri, l'Inter potrebbe offrire al Cagliari due contropartite tecniche, ossia Bastoni ed Eder.

Così si legge nel sito di Gianluca Di Marzio di "Sky Sport": "Incontro nella sede dell'Inter: l'agente di Bastoni e di Eder, Manuel Montipò, ha parlato con la dirigenza nerazzurra che sta cercando più soluzioni per arrivare a Barella. Il centrocampista del Cagliari ha dato la sua preferenza alla squadra di Conte, e l'Inter sta ragionando con il Cagliari per delle possibili contropartite quali proprio il difensore e l'attaccante, attualmente nel Suning e quindi sempre controllato dal gruppo della società lombarda. Proprio l'ex Sampdoria ha dato la sua disponibilità a tornare in Italia e potrebbe essere una pedina importante per un suo trasferimento da Maran. Si continua a lavorare".