Skriniar, il PSG pronto all’assalto. L’Inter ha le idee chiare

di Diego De Cicco, pubblicato il: 13/12/2022

Skriniar sarebbe a un passo dal rinnovo, ma questo tarda ad arrivare e da Parigi tornano alla carica.

Secondo quanto riporta il sito francese le10sport.com, e rilanciato da diversi siti italiani, il club transalpino non ha mollato la presa. Luis Campos, direttore sportivo del PSG non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il difensore interista. Seppur gli assalti estivi non erano andati a segno, il DS sembra essere intenzionato a tornare alla carica. Lo slovacco sarebbe in cima alla lista della spesa per rafforzare la rosa, già astronomica, di Galtier.

La dirigenza nerazzurra al momento non sembra preoccupata dal ritorno di fiamma dei parigini per Skriniar, ma è anche vero che ad oggi non sembra ci siano stati passi importanti per quanto riguarda la firma sul rinnovo che continua a non arrivare. Skriniar andrà in scadenza a giugno e da gennaio potrà accordarsi con un altro club per l’estate, e quindi il pericolo di perdere il giocatore a zero esiste.

Sul piatto l’Inter ha offerto 6,5 milioni di euro netti contro i 7 richiesti per un contratto di 4 o 5 anni, a scelta del giocatore. Dalla Francia fanno sapere che comunque Campo ha pronto anche un piano B per la sua rosa. Si tratterebbe di Gvardiol, croato che sta facendo faville con la sua nazionale in forza ora al Lipsia. Lipsia che chiede per il giocatore addirittura 100 milioni di euro.