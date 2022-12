Inter, deciso il grande obiettivo per la difesa. Fabbian la contropartita (CdS)

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 13/12/2022

Inter, un difensore nel mirino. Il Corriere dello Sport rilancia con prepotenza oggi una pista su cui i nerazzurri sarebbero fortissimi. E’ Scalvini, dell’Atalanta, il nome che piace alla dirigenza nerazzurra. Per il quotidiano, il calciatore (che costa tanto, 40 milioni) può diventare la medicina alle tante situazioni in bilico che riguardano il reparto arretrato di Inzaghi.

Non solo Skriniar (il cui rinnovo resta in bilico); da Bastoni ad Acerbi, passando per De Vrij, nessuno è sicuro di restare. Scalvini sarebbe così una ‘pezza’ utile per ogni evenienza, capace di interpretare un ruolo da protagonista con talento.

Un calciatore oggi in prestito potrebbe per giunta facilitare l’operazione. “Nelle mani di Marotta e Ausilio c’è pure la carta Fabbian. Quest’ultimo, 19enne come Scalvini, si sta mettendo in mostra alla Reggina ed è da considerare una delle rivelazioni del campionato cadetto. Tornerà alla Pinetina a giugno. Ma più di un segnale lascia intendere che non ci resterà. Piace parecchio proprio all’Atalanta”, la ricostruzione del giornale, particolarmente chiaro sulla questione.