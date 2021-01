Situazione Eriksen, potrebbe aprirsi un clamoroso 'ritorno a casa'

Christian Eriksen è oramai fuori dai piani dell'Inter e di Antonio Conte che, nel corso delle ultime partite dei nerazzurri, ha tenuto il danese spesso e volentieri in panchina per tutta la partita.

Proprio per questo, il numero 23 dell'Inter, è stato messo, anche pubblicamente, sul mercato e, secondo quanto riportato da parte di Sky Sport, su di lui potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni un clamoroso interesse. Infatti, il suo ex Tottenham potrebbe ritornare su di lui, anche se ancora non è stata recapitata nessuna offerta ufficiale al club di viale della Liberazione.

Qualcosa su Eriksen comincia a muoversi, e potrebbe essere una buona notizia per l'Inter sia per alleggerire il bilancio, sia per poter dare avvio al mercato di gennaio per dare al tecnico calciatori funzionali al suo gioco.