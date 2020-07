Sanchez Inter, Conte spinge per la riconferma: si tratta con lo United

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Antonio Conte avrebbe intenzione di riconfermare Alexis Sanchez anche per la prossima stagione, ma prima bisognerà trovare l’accordo con il Manchester United. Il cileno, dopo una prima parte di stagione condizionata da diversi infortuni, ha finalmente ritrovato la forma fisica ottimale. Nel match di ieri sera contro il Brescia è stato uno dei principali protagonisti nel quale ha anche realizzato un gol e un assist.

Inter e Manchester United hanno ufficializzato nella giornata di ieri la proroga del prestito fino al termine del campionato. L’attaccante dovrebbe restare in nerazzurro fino al prossimo 5 o 6 agosto, giorno in cui andrà in scena il match di Europa League contro il Getafe. Il classe ’88 non potrebbe quindi essere a disposizione nel caso in cui i nerazzurri dovessero qualificarsi per le fasi finali della competizione.

Beppe Marotta sarebbe già al lavoro con la dirigenza del club inglese per prorogare ulteriormente il prestito sia per l’Europa League che per la prossima stagione. Trattativa piuttosto difficile, specialmente per via dell’ingaggio da 12 milioni di euro che percepisce attualmente il giocatore. L’intenzione del Manchester United sarebbe quella di liberarsi totalmente dello stipendio del giocatore, ma i nerazzurri non potrebbero ricoprire l’intera cifra.