Rummenigge su Alaba: "Sono ottimista, troveremo di sicuro un accordo"

David Alaba sembrerebbe essere diventato un caso in casa Bayern: il difensore austriaco allenato da Flick non ha ancora rinnovato il suo contratto coi bavaresi, con il toto-nome per la sua prossima squadra già partito da diverse settimane. Tanti i top club accostati al calciatore, tra questi l'Inter che continuerebbe a monitorare la situazione.



Nonostante tutto il CEO del Bayern Rummenigge ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Alaba: continuano le trattative per il rinnovo anche se un accordo totale non sarebbe stato ancora raggiunto. Ecco quanto affermato dal dirigente: "Sono ottimista sul fatto che troveremo sicuramente un accordo".



Queste le parole di Rummenigge che ha voluto sottolineare le intenzioni del club teutonico di estendere il contratto di Alaba. A riportarlo attraverso il suo account Twitter ufficiale è Christian Falk (giornalista di Sport Bild).