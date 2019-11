Riscatto Icardi - Leonardo parole che fanno riflettere: "La strada è lunga"

Al termine della sfida di Champions League, PSG Brugge, Leonardo ha parlato in mixed zona ai microfoni di Gazzetta di Mauro Icardi.

Facendo riferimento alle dichiarazioni dell'ex capitano dell'Inter: "Farò di tutto per restare", il d.s. ha commentato:"Sono molto contento delle sue parole, si capisce che sta facendo di tutto. Credo sia bello vedere un giocatore che lotti per un obiettivo, poi la strada è lunga per tutti noi. Ora bisogna fare, poi si vedrà il da farsi.

Maurito ha iniziato alla grande la stagione con la maglia del club francese, mettendo a segno già 8 gol. I presupposti per un possibile riscatto ci sono, ma il direttore sportivo, saggiamente, non si sbilancia in prematuramente.