Politano-Spinazzola, nervi tesi tra Inter e Roma: la situazione

Questa mattina sarebbero in programma ulteriori accertamenti per Spinazzola: l'esterno si dovrebbe sottoporre ad ulteriori test richiesti dalla società nerazzurra, anche se la Roma non avrebbe dato l'ok.



Il rapporto ottimo tra i due club è diventato decisamente burrascoso, dopo che l'ad Beppe Marotta avrebbe fatto una controproposta nella trattativa: doppio prestito con diritto di riscatto.



La situazione è delicatissima dato che Politano ha già posato con la sciarpa del club capitolino parlando già da nuovo giocatore sotto la guida di Fonseca. Lo scambio tra l'Inter e la Roma rischia dunque di saltare, con i due calciatori colti di sorpresa dopo aver appreso la notizia che ha complicato ulteriormente la buona riuscita della trattativa. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.