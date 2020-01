Politano-Spinazzola, fumata nera: trattativa tortuosa

Scambio arenato tra Roma e Inter: Matteo Politano e Leonardo Spinazzola non effettueranno lo switch di casacca. Come noto, nella serata di ieri, l'Inter ha provato a modificare l'accordo sulla trattativa: prestito con obbligo di riscatto.



Formula non accettata dal club giallorosso e accertamenti per Spinazzola non concessi da parte della società capitolina che ha ulteriormente congelato qualsiasi ipotesi di scambio dei cartellini dei due giocatori.



Interruzione dell'affare inevitabile, con i rapporti tra i due club tesissimi dopo la brusca frenata sull'affare ormai destinato a saltare. A riportarlo è Tuttomercatoweb.