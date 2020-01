Politano Inter, addio imminente. Probabile uno scambio

Matteo Politano sembrava essere vicinissimo al Milan: nell'affare che doveva portare Franck Kessie dall'altra parte della barricata l'esterno ex Sassuolo era ormai prossimo a passare in rossonero ma la trattativa si è arenata.



La Roma si inserisce con prepotenza: i giallorossi preferirebbero l'esubero nerazzurro a Suso e ora l'affare potrebbe essere definito grazie anche all'inserimento di una contropartita tecnica.



Spinazzola il profilo ideale, gradito da Antonio Conte per il suo mosaico tattico. Il tecnico salentino conosce bene il laterale sinistro allenato da Fonseca, e uno switch di cartellini sembrerebbe essere imminente. Da definire i dettagli economici dell'operazione, come riporta la Gazzetta dello Sport.