Perisic già in azione con il Bayern Monaco, domani la presentazione

Ivan Perisic è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Andrà in Germania in prestito oneroso con diritto di riscatto. La firma del contratto è arrivata questa mattina ed il croato è sceso subito in campo ad allenarsi con la nova squadra, agli ordini del tecnico Niko Kovac, suo ex allenatore nella Croazia.

Nella giornata di domani, l'ex Inter, verrà presentato alle ore 13 tramite una conferenza stampa.