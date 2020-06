News Inter, le idee di Conte per il ruolo di Hakimi all’Inter

Conte, attraverso il suo nuovo metodo di gioco, pensa già a come inserire il giovane classe 98, la trattativa è quasi fatta e il futuro di Hakimi è ormai vicino alla conclusione; Come molti di noi ricorderemo l'ultima partita disputata tra Inter e Borussia, dove l'Inter passò in vantaggio nel primo tempo per poi essere "massacrata" con una doppietta dove ci mise la firma proprio Hakimi, confermando la sua professionalità e la sua voglia di capacità di gioco.

Il giovane di appartenenza ancora per poco, al Real Madrid, ora si trova a essere il laterale più interessante, facendo subito muovere l'interesse di diverse società per entrare in possesso del giovane, avendo avuto preferenze esplicite verso l'Inter ,Conte si trova in una posizione di grande interesse ora per studiare a come inserirlo nel suo nuovo modulo dopo l'addio al 4-4-2 da lui quasi sempre utilizzato con i neroazzurri.

La sua giovane età, giustifica errori commessi in campo nelle stagioni precedenti nella sua carriera da calciatore professionista che arrivò nel 2017 con il Real Madrid, non sappiamo di preciso come si muoverà Conte per trovargli una sistemazione, difficile pensare a quanto tempo ci metterà a fare da titolare.



Intanto l'Inter non abbandona l'idea di Sandro Tonali, ma al momento sembra messa da parte proprio per l'arrivo di Hakimi che si presenterà venerdì a Milano per effettuare le visite mediche.

Sono giorni di impatto per la società, soprattutto economico per i 40 milioni e 5 di bonus per Hakimi e per l'eventualità di Sandro Tonali, intanto per Lautaro Martinez il Barcellona non trova spazio, al momento occupata con lo scambio Pjanic-Arthur.