Ndombele Inter, Perisic o Skriniar come potenziali contropartite tecniche

Tanguy Ndombele è sempre più in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Al tecnico salentino il centrocampista del Tottenham piace parecchio, ma ogni qual volta si parla di lui ritorna in auge un fattore da non sottovalutare.

Per Ndombele infatti, gli Spurs solo un anno fa hanno versato nelle casse del Lione ben 60 milioni di euro. Pertanto, l'unico modo per poter arrivare al francese e pareggiare tale valutazione, sarebbe quello di inserire delle contropartite tecniche.

Secondo la redazione di Sportmediaset, il club di Via della Liberazione potrebbe inserire nell'affare il cartellino di uno tra Milan Skriniar e Ivan Perisic, quest'ultimo sempre più lontano dalla riconferma al Bayern Monaco.