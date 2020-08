Ndombele Inter, il Tottenham non vuole cederlo e smentisce la trattativa

Arrivano importanti novità dall’Inghilterra sul futuro di Tanguy Ndombele. Il francese, acquistato la scorsa estate dal Lione 60 milioni più bonus, si è reso protagonista di una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative.

Negli ultimi giorni si è spesso parlato di un suo probabile addio già durante la prossima finestra di mercato. Sulle sue tracce ci sarebbero Inter e Barcellona, ma il classe ‘96, nonostante il deludente campionato, dovrebbe restare ancora in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal The Sun, gli Spurs non avrebbero nessuna intenzione di cederlo per motivi di bilancio e non avrebbero mai discusso con nessun club per la cessione.

L’eventuale cessione di Ndombele, riporta il tabloid britannico, potrebbe risultare parecchio costosa per le casse degli Spurs. Il valore del giocatore si è abbassato e club londinese non avrebbe nessuna intenzione di fare minusvalenza. L’intenzione del Tottenham sarebbe quello di rilanciarlo nella prossima stagione e puntare ancora su di lui per il futuro.