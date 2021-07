Nandez Inter, altro indizio verso Milano: niente rientro in Italia

Nandez aspetta l'Inter. La trattativa tra i club non è ancora conclusa, ma c'è un nuovo indizio. Il Cagliari ha dato un permesso extra al calciatore, che non tornerà in Sardegna in questi giorni.

Tutto porta alla conclusione positiva di questa operazione di mercato. Nandez non esclude Bellerin. Potrebbero arrivare novità già in serata. L'agente del giocatore spagnolo è a Londra. Bellerin a destra, Nandez in mezzo: Inzaghi aspetta i giocatori.