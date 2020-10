Nainggolan Cagliari, matrimonio saltato sul gong finale?

Sembrava ormai tutto apparecchiato per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Il Ninja in occasione delle ultime due partite contro Benevento e Lazio non era stato convocato.

Un fattore che lo avvicinava inevitabilmente al club sardo che però a due ore e mezza dal gong finale dell'attuale sessione di calciomercato non è ancora riuscito a trovare l'accordo con l'Inter.

Con il belga il Cagliari aveva raggiunto un accordo sulla parola per un contratto triennale da 3 milioni di euro netti a stagione. Il club di Via della Liberazione dal canto suo resta inamovibile: per il giocatore servono 12 milioni di euro, altrimenti resta a Milano.