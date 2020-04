Mertens Inter, ingaggio a parametro zero possibile: il rinnovo slitta ancora

Quella che si aprirà il prossimo 1 luglio si prospetta una sessione di mercato caratterizzata da pochissime spese pazze. Questo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio lo aveva accennato già nei giorni scorsi, e adesso tale scenario potrebbe seriamente iniziare a prendere forma.

Sotto questo punta di vista, impossibile non citare Dries Mertens, calciatore in scadenza di contratto col Napoli il prossimo 30 giugno e che col club partenopeo non ha ancora rinnovato.

Questo fa ovviamente sperare l'Inter che vorrebbe ingaggiare un attaccante d'esperienza come il belga senza sborsare cash per il cartellino. Insomma, l'asse Milano-Napoli lascia ancora uno spiraglio all'approdo di Mertens in Lombardia.