Mercato, un big al passo d’addio. Diversi i candidati a sostituirlo (GdS)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 11/01/2023

Mercato, l’Inter sembra aver scelto quale sarà il big per fare cassa.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il destinato a lasciare l’Inter per far cassa è Denzel Dumfries. L’olandese di ritorno dal mondiale viene usato con il contagocce da Inzaghi, forse anche per preservarlo da infortuni in questo mese in cui il calciomercato è aperto.

L’esterno orange quando chiamato in causa non sta sfornando ottime prestazioni, come ieri contro il Parma in Coppa Italia. Partita nella quel è stato impalpabile. Al momento secondo la rosea la squadra mercato nerazzurra è concentrata sul tema rinnovi, ma è sempre attenta a trovare acquirenti anche con l’obiettivo primario di sistemare i bilanci. Mercato, per l’Inter si può fare cassa da subito con Dumfries. Chelsea e United sull’olandese. Se esce occhio al sostituto.

A tal proposito nei mesi scorsi sembrava prossimo all’addio Robin Gosens, altro giocatore che non ha reso quanto si sperava, ma le richieste per il tedesco sembrano scemate. Lo stesso giocatore ha poi detto di volersi giocare le sue chance in nerazzurro fino almeno a fine stagione

Per quanto riguarda invece Dumfries, complice anche il buon campionato del mondo giocato con l’Olanda, ci sarebbero diversi club interessati. In pole ci sono Chelsea e Manchester United. La richiesta da parte di Zhang è di 60 milioni eppur se i due club inglesi sembrerebbero intenzionate a tentare l’assalto a fine stagione, non si esclude che il trasferimento possa avvenire in questa finestra di mercato.