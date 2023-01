De Vrij Inter, l’olandese prende tempo: diverse proposte sul tavolo (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 11/01/2023

De Vrij Inter, resta sempre più incerto il futuro dell’olandese. Il suo contratto è in scadenza a fine stagione e non è da escludere un suo addio. I nerazzurri avrebbero già fatto una proposta per il rinnovo ma l’ex Lazio non sarebbe ancora convinto di accettarla.

Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, De Vrij sembrerebbe tentato di fare una nuova esperienza all’estero e su di lui si sarebbero mosse alcune squadra.

De Vrij Inter, sirene inglesi per il difensore: spunta anche il Villareal

Stando al quotidiano torinese, sul difensore si sarebbero fatte avanti alcuni club di Premier League ma non di prima fascia.

Nelle ultime ore sarebbe spuntata anche l’ipotesi Villareal. L’olandese starebbe dunque prendendo tempo con l’Inter e si starebbe guardando intorno. Al momento si tratterebbe solo di sondaggi e sarebbe in attesa di offerte concrete per poi decidere il suo futuro.