Mercato, Sportitalia: oltre al Cagliari, altre due pretendenti per Nainggolan

Non solo il Cagliari. Gli interessamenti di mercato che riguardano Radja Nainggolan, potrebbero dar vita ad una vera e propria asta. Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, sul centrocampista belga ci sarebbero anche la Fiorentina e il Torino.

Le grandi ambizioni delle due società potrebbero dar vita a movimenti interessanti. I viola, che ambiscono ad un posto in Europa e per cui l'acquisto del centrocampista ex Roma potrebbe dare quella dose di esperienza necessaria per raggiungerla. I granata potrebbero regalare quel centrocampista polivalente che tanto cerca il tecnico Marco Giampaolo.

C'è da dire, però, che la priorità di Nainggolan è quella di tornare a Cagliari. Torino, Fiorentina e Cagliare: un lotta a tre che potrebbe infuocare gli ultimi giorni di mercato.