Mercato Inter, un tris di nomi importanti nell’agenda di Marotta

di Redazione, pubblicato il: 01/11/2023

(Mercato Inter) Sport Mediaset fa il punto sugli obbiettivi di mercato nerazzurri. Nell’agenda di Beppe Marotta e Piero Ausilio tengono banco tre nomi. Il primo è quello di Mehdi Taremi, punta del Porto vicino al Milan nell’ultima campagna trasferimenti. L’iraniano sarà svincolato a giugno 2024, a gennaio potrebbe accasarsi altrove ma sarà impegnato nella Coppa d’Asia. Le indiscrezioni parlano di ok già avuto dal giocatore per la prossima estate, fino ad allora l’Inter potrà contare sulla Thu-La più Sanchez e Arnautovic.

Il secondo nominativo è quello di Tiago Djalo, un passato nelle giovanili del Milan, già nel mirino nerazzurro come sostituto di Skriniar prima dell’infortunio che lo ha bloccato per mesi. Una storia simile a quella di Thuram, anche in questo caso i contatti con il difensore del Lille non si sono mai interrotti, anche lui a giugno sarà libero a parametro zero. La speranza è di poterlo portare a Milano nella prossima estate.

Infine Piotr Zielinski, il suo rinnovo con il Napoli tarda ad arrivare aprendo le speranze dell’Inter ma non solo. Su di lui punta forte anche la Juventus che potrebbe avvantaggiarsi dei buoni rapporti di Cristiano Giuntoli con il club partenopeo.