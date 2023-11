Inter, i risultati di Inzaghi parlano chiaro, Skriniar chi?

di Redazione, pubblicato il: 01/11/2023

(Inter) La Gazzetta dello Sport propone una riflessione sugli uomini e sui meccanismi difensivi della squadra di Inzaghi.

“La difesa che non crolla è il frutto anche di una serie di giocatori in crescita individuale. Si pensi a Calhanoglu, lo schermo che non ti aspetti davanti alla difesa. Oppure a Dumfries, tornato decisivo in zona gol ma che è migliorato anche sul piano difensivo. Nel pacchetto c’è un po’ di tutto: non c’è più Skriniar e nessuno se n’è accorto. C’è Sommer, certamente. Lo svizzero è stato protagonista silenzioso della partita con la Roma, decisivo su Cristante: non è la prima volta che accade, si sta prendendo la vetrina che era di Onana. Acerbi, dopo un inizio non brillantissimo, è tornato ai livelli super della scorsa stagione. De Vrij, lo scorso anno a lungo insufficiente, ora è nuovamente un titolare aggiunto. Ma la ricchezza difensiva di Inzaghi è tutta nel lusso che il tecnico si è potuto concedere all’intervallo della gara con la Roma, potendo sostituire Pavard ammonito con Darmian. Alternative e organizzazione: così l’Inter mura gli avversari. Mattone dopo mattone, verso lo scudetto”.