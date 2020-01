Mercato Inter, un nerazzurro ai saluti, lo rivedremo presto?

Le ultime ore di mercato vedono l'Inter impegnata nelle definizione di diverse operazioni . Dopo l'arrivo a Milano del giovane Martin Satriano dal Nacional di Montevideo, nelle ultime ore è arrivata la certezza che Federico Dimarco sarà da domani un uovo giocatore dell'Hellas Verona.

Il laterale si trasferisce in Veneto per sei mesi, fino al prossimo giugno quando gli scaligeri avranno la possibilità di esercitare un diritto di riscatto per 8 milioni di euro. L'arrivo di due laterali (Ashley Young e Victor Moses) avrebbero condizionato pesantemente un impiego importante del giovane nerazzurro che andrà a giocare minutaggi importanti sotto la guida di Juric. Di Marco ha salutato compagni di squadra e società con un post pubblicato poco fa: "UNA SQUADRA! UNA FAMIGLIA! Sei mesi fantastici ! Grazie di tutto Inter“.