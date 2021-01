Mercato Inter, un giocatore in prestito può tornare anticipatamente

Secondo quanto riporta il portale francese Ouest France, si potrebbe arrivare ad un clamoroso ritorno, a gennaio, all'Inter, per uno dei giocatori ceduti in prestito questa estate.

Parliamo di Dalbert, passato al Rennes, in prestito con diritto di riscatto, ma che, a causa di problemi comportamentali, è fuori dalle scelte dei rossoneri, facendo posto a Truffert e collezionando solo cinque presenze.

Per questo è ipotizzabile un ritorno alla base, per poter essere valorizzato oppure per trovare una nuova sistemazione in qualche altro club.