Mercato Inter, tra possibili rinforzi ed esuberi da piazzare a gennaio

Gennaio si avvicina e l'Inter si appresta ad operare sul mercato.

La finestra invernale, della durata di circa un mese, consentirà ai club di accaparrarsi nell'immediato dei giocatori, di piazzare gli esuberi e di iniziare ad accordarsi con i giocatori in scadenza di contratto per un approdo dal 1 luglio a parametro zero. Sotto questo punto di vista l'Inter risolverà in fretta la questione Andrè Onana, in uscita dall'Ajax e che sembra destinato ad ereditare il posto da titolare di Samir Handanovic con lo sloveno che resterebbe un ulteriore anno a Milano come vice del camerunense.

Successivamente abbiamo il punto legato ai possibili rinforzi in entrata. La volontà della dirigenza di Via della Liberazione è chiara: far lavorare il tecnico Simone Inzaghi con una rosa ampia e competitiva per poter lottare fino all'ultimo alla conquista dello scudetto numero 20. L'intenzione è quella di portare a Milano un altro attaccante, poiché Joaquin Correa e Alexis Sanchez non garantiscono continuità fisica e Lautaro Martinez ed Edin Dzeko sono spesso costretti a fare gli straordinari.

Infine, per quanto concerne il mercato in uscita, l'Inter vorrebbe "alleggerire" il centrocampo. Sotto questo punto di vista, il maggiore indiziato a lasciare il capoluogo lombardo al momento sarebbe Matias Vecino con l'uruguayano che piace molto al Napoli di Luciano Spalletti. La presenza degli intoccabili Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu insieme a quelle di Arturo Vidal, Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, vedono le possibilità di giocare per l'ex Fiorentina ridursi praticamente al lumicino. Dunque, per trovare maggiore minutaggio, Vecino sembra già in procinto di partire.