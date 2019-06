Mercato Inter, Thauvin chiude le porte? Parla il giocatore

Sono ripresi a distanza di qualche anno i sondaggi che l'Inter ha avviato per Florian Thauvin, esterno d'attacco del Marsiglia. Il giocatore piace ai nerazzurri già da tempi non sospetti, ma a frenare il tutto ci ha pensato il giocatore stesso che ha dichiarato:

"Il mio obiettivo in carriera è quello di arrivare il più in alto possibile, finché l'OM me lo concede non vedo perché non dovrei restare. Ho già avuto modo di parlare col nuovo tecnico Andre Villas-Boas, ho buone sensazioni. Ha tante cose da insegnarci e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con lui".

Queste le dichiarazioni rilasciate dal classe '93 ai microfoni di TF1. Insomma, il francese sembra intenzionato a rimanere in patria, ma è anche doveroso segnalare che per il giocatore Inter, Roma e Napoli restano alla finestra.