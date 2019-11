Mercato Inter - Tesoretto dalle cessioni, due operazioni creano ottimismo

L'Inter continua a lavorare sul mercato in vista di gennaio: per comprare bisogna vendere, con diversi profili attualmente in prestito che potrebbero far ottenere al congiunto di Suning un tesoretto utile per alcuni colpi invernali.



Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, giornalista di Calciomercato.com, le due operazioni che generano molto ottimismo in casa nerazzurra sarebbero quelle di Dalbert e Joao Mario, oltre a quella di Mauro Icardi.



Il primo sta convincendo la Fiorentina, mentre il secondo si è adattato alla Lokomotiv Mosca. I nerazzurri potrebbero incassare più di 38 milioni dalle loro cessioni e stando a quanto riferito dal famoso cronista di mercato ci sarebbero buone probabilità di mandare l'affare in porto.