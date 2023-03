Mercato Inter, superato Djalò: nuovo nome per l’erede di Skriniar

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 19/03/2023

Mercato Inter; chi sarà l’erede di Skriniar? Il centrale slovacco dopo diverse stagioni a San Siro, ha deciso che a fine stagione dirà addio ai colori nerazzurri. Milan Skriniar approderà al PSG dove ritroverà l’ex Inter Hakimi. A Milano dunque stanno già cercando da tempo il suo sostituto.

Marotta e Ausilio vanno a caccia di un centrale che possa garantire qualità ma che soprattutto sia low cost. Tra i tanti nomi era spuntato quello di Djalò del Lille. Il centrale però a causa di un brutto infortunio sembra esser finito fuori dai radar nerazzurri.

Mercato Inter, occhio al nuovo obiettivo: spunta il classe 2000

Fino a poco tempo fa Djalò era in cima alla lista delle preferenze dei nerazzurri per raccogliere l’eredità di Skriniar nella prossima stagione. Il portoghese però ha subito un brutto infortunio al ginocchio che ha cambiato le carte in tavola. A svelarlo ci ha pensato il giornalista Marco Barzaghi sul proprio canale YouTube che ha poi fatto il nome del nuovo obiettivo principale nerazzurro: Oumar Solet.

Il centrale classe 2000 del Salisburgo piace tanto alla dirigenza dell’Inter. A confermare tutto ciò ci ha pensato anche Sportmediaset specificando come Solet abbia un costo di 15 milioni di euro e soprattutto Ausilio lo sta tenendo d’occhio da parecchio tempo. Visti i buoni rapporti tra le due società è probabile che nei prossimi mesi ci siano degli aggiornamenti in merito. Intanto testa al Derby d’Italia (le ultime su Inter-Juve).