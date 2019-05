Mercato Inter, Sky sicura: intensificati i contatti col giocatore. Piace a Conte

Nell'edizione delle 23:00 di Sky Sport 24, Dario Massara ha fatto il punto della situazione su Edin Dzeko. L'attaccante della Roma dovrebbe lasciare il club giallorosso al termine della stagione. L'Inter è una seria candidata ad assicurarsi Dzeko, giocatore molto gradito ad Antonio Conte, che i rumors di mercato danno sulla panchina dell'Inter al posto di Luciano Spalletti.

La società nerazzurra avrebbe intensificato i contatti con il centravanti giallorosso. Questo il commento di Massara: "Dzeko pista preferita per l'Italia, l'Inter sta intensificando i contatti con il giocatore. Conte punta davvero tanto su Dzeko, pista molto calda".

Il giornalista ha parlato anche di un altro giocatore nel mirino dei nerazzurri: Romelu Lukaku. "Lukaku pista preferita per l'estero". Un probabile arrivo di un nuovo centravanti potrebbe portare all'addio di Mauro Icardi, la cui posizione all'Inter sembrerebbe non più così salda come qualche mese fa.