Mercato Inter, si sblocca la trattativa: è fatta per il suo arrivo

Dzeko è sempre più vicino all'Inter. Da tempo il giocatore ha un accordo con il club nerazzurro. Oggi i due club hanno sbloccato la trattativa, trovando il possibile accordo.

Secondo quanto detto da Gianluca Di Marzio, Dzeko andrà all'Inter per 10 milioni più Vergani alla Roma.

Il giovane attaccante nerazzurro sarà inserito in questa trattativa di mercato. Non più Sassuolo per lui, ma futuro in giallorosso.