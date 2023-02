Mercato Inter, si progetta il futuro. Per la difesa un indizio social

di Diego De Cicco, pubblicato il: 03/02/2023

Mercato Inter, in estate ci saranno volti nuovi ad Appiano Gentile.

È la difesa in reparto senza dubbio in cui c’è più traffico sia in entrata che in uscita. Dopo il rinnovo di Matteo Darmian e la conferma che Milan Skriniar lascerà i nerazzurri per trasferirsi al PSG, si continua a lavorare in vista futura. In attesa di conoscere cosa ne sarà anche di De Vrij e Acerbi qualcosa si sta muovendo.

Mercato Inter, indizio social su un possibile obiettivo. Occhi puntati su Becao dell’Udinese.

A tal proposito, come riporta tuttomercatoweb.com, uno degli obiettivi per la prossima stagione è Rodrigo Becao. Il giocatore brasiliano è in forza all’Udinese e nel caso di partenza anticipata a gennaio di Skriniar si parlava di un suo trasferimento immediato all’Inter. Il fatto che lo slovacco rimanga fino a giugno sembra non aver interrotto le trattative per portare il giocatore alla corte di Inzaghi. Il centrale è dal 2019 all’Udinese dove è diventato una colonna insostituibile e ha il contratto in scadenza nel 2024.

Le trattative starebbero dunque continuando tra Inter e l’entourage del giocatore. A tal proposito c’è anche un piccolo giallo social. L’agenzia che cura gli interessi del giocatore sul proprio profilo Instagram aveva pubblicato due foto in cui si vedeva l’interno della sede dell’Inter. Le foto erano accompagnate dal post “Il lavoro non si ferma. Anche con l chiusura della finestra i mercato europea, Antonius continua a lavorare con uno sguardo alle prossime opportunità di mercato. Abbiamo avuto incontri con l’Inter e l’Atalanta lavorando per la sessione estiva”.