Inter, Onana non è incedibile: fissato il prezzo. Individuato il sostituto (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 03/02/2023

Inter, anche il futuro di Andre Onana è incerto. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport spiegando che il camerunese non sarebbe ritenuto incedibile e di fronte ad un’offerta congrua potrebbe partire.

L’ex Ajax, arrivato in estate a parametro zero, ha in poco tempo conquistato la titolarità a discapito di Samir Handanovic ma una sua eventuale cessione potrebbe essere un toccasana per le casse nerazzurre.

Inter, Onana vale 25/30 milioni di euro: corsa a due per sostituirlo

Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da almeno 25/30 milioni di euro il portiere potrebbe essere sacrifica per il bilancio. Si tratterebbe di una piena plusvalenza.

Il quotidiano torinese ha poi dato il nome del suo eventuale sostituto. Si tratterebbe di Altay Bayindir del Fenerbache. Il 24enne, capitano del club turco piace da tempo ai nerazzurri ed ha il contratto in scadenza a giugno del 2023. In bilico anche il futuro di Handanovic, in scadenza a fine stagione, al suo posto invece potrebbe arrivare Neto.