Mercato Inter, si insiste per Kessie: proposto lo scambio con Vecino

L’Inter avrebbe intenzione di rivoluzionare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista nerazzurra sarebbe sempre quello di Sandro Tonali, con il quale c'è già l’accordo per il contratto ma manca ancora quello con Massimo Cellino per il prezzo del cartellino. Nel frattempo Beppe Marotta starebbe tentando di piazzare gli esuberi presenti in rosa e sondando alti giocatori.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe anche Franck Kessie. L’ivoriano sarebbe un profilo molto gradito da Antonio Conte, che già lo scorso lo avrebbe richiesto alla dirigenza nerazzurra. Durante la finestra di mercato invernale, i nerazzurri avrebbero proposto al Milan uno scambio con Roberto Gagliardini, ma i rossoneri lo rifiutarono.

Beppe Marotta sarebbe pronto a fare un altro tentativo e avrebbe intenzione di inserire nella trattativa il cartellino di Matias Vecino. I rossoneri però, preferirebbero cederlo per 35 milioni cash, cifra ritenuta troppo alta dal club di Viale della Liberazione. L’uruguaiano sembrerebbe destinato a lasciare l’Inter al termine di questa stagione e il suo entourage nei giorni scorsi lo avrebbe anche proposto al Milan.