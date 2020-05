Mercato Inter, sfuma Mertens: Marotta vira su un altro attaccante

Sfuma definitivamente il colpo Dries Mertens per i nerazzurri. Il centravanti belga ha deciso di restare al Napoli e nei prossimi giorni firmerà il rinnovo. Il giocatore firmerà un contratto biennale da quattro milioni annui più bonus e riceverà altri due milioni e mezzo al momento della firma del nuovo contratto.

Per questo motivo, i nerazzurri sarebbero pronti a virare con forza su un altro attaccante. Il nome in cima alla lista di Antonio Conte sarebbe quello di Edison Cavani del Paris-Saint Germain. L’uruguaiano è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e il sempre più probabile riscatto di Mauro Icardi lo spingerebbe lontano da Parigi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Beppe Marotta starebbe monitorando con attenzione la situazione e sarebbe pronto a tentare l’affondo decisivo per El Matador.



Sulle tracce dell’ex Napoli ci sarebbero numerosi club e il suo agente sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Tra i club interessati ci sarebbe anche l’Inter, che sarebbe già in contatto con l’entourage del giocatore da settimane. I nerazzurri sarebbero pronti ad offrirgli un contratto fino al 2022, ma il classe ‘87 dovrebbe ridursi il pesante ingaggio da circa 13 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente.